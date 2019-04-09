Финансы
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юанюProfinance.ru 09 апреля в 07:03
Объем торгов на Московской бирже к 14:01 мск вторника составил 1 135.6892 млрд рублей или 7 378.6172 млн долларов.
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