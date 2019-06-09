Финансы
Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороныРоссийская газета 08 июня в 23:00
Рубль продемонстрировал в эти дни весьма высокую стабильность. Можно было бы даже сказать, что он совсем не изменился. Но изменились курсы доллара и евро.
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