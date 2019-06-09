Финансы
Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороныРоссийская газета 08 июня в 23:00
Официальный курс доллара, который устанавливает Банк России, снизился за неделю с 65,3834 до 65,0395 рубля (-0,53%). Одновременно с этим официальный курс европейской валюты вырос за этот же период с 72,8436 до 73,2605 рубля (+0,57%).
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