Экономика
На 13.00 по мск по данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает умеренное снижение. За 24 часа он упал еще на 3,62% и составил 3,697 тыс. долларов при рыночной капитализации 64,6 млрд долларов. Вторая криптовалюта ripple за сутки подешевела на 4,19%.
Bankir.Ru05:00
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 08:21, Ашберн
Финансы
Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке
Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:23
Финансы
Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей
Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб.
Обновлено в 04:42
Экономика
Рубль назвали самой недооцененной валютой мира
Российский рубль возглавил список самых недооцененных валют мира, составленный британским журналом The Economist.
Обновлено в 04:51
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Экономика
Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения бывшему главе Nissan Motor Corporation Карлосу Гону, включая обвинение в серьезном злоупотреблении доверием, пишет японская газета Nikkei.
Обновлено в 02:03
Экономика
Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом
Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7 процента, на непродовольственные товары — 4,1 процента, на услуги — 3,9 процента.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ
Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:12
Экономика
Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.
Обновлено в 01:50
Недвижимость
«Яндекс» зафиксировал рост цен на жилье в европейской части России
"Яндекс" зафиксировал рост цен на вторичное жилье в 2018 году в большинстве регионов европейской части России.
Обновлено в 03:47
Экономика
Власти Югры решили подключиться к созданию авиакомпании на базе Utair
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) заинтересованы в том, что базовой авиакомпанией при реализации федерального проекта по увеличению объема региональных перевозок была выбрана Utair, и готовы принять участие в проекте, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 04:34
Финансы
Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд
Международные резервы России на 28 декабря составили $466,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:02
Экономика
Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций
Минэкономики предлагает создать экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий — так называемые «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.
Обновлено в 02:29
Экономика
Около 400 объектов водоснабжения России войдут в проект «Чистая вода»
Ранее отмечалось, что субъекты РФ до середины 2019 года должны разработать региональные программы в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода".
Обновлено в 06:02