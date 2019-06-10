Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 июняАК&М вчера в 06:08

Банк России установил на 11 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.

Общество В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Кино В Сочи прошла церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр» В Сочи в Зимнем театре прошла церемония открытия юбилейного, 30-го российского фестиваля «Кинотавр», в которой принял участие министр культуры России Владимир Мединский.

Шоу-бизнес Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Авто Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России По итогам мая кроссовер Geely Atlas снова стал самым продаваемым китайским автомобилем в России.

Космос Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Здоровье К чему приведет иск семьи Алибасова к производителю «Крота» Семья Бари Алибасова готовится к суду с производителем чистящего средства, которым он случайно отравился.

Происшествия В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.

Политика Порошенко отрицает блокаду Донбасса Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.

Авто Стали известны цены нового Citroen C6 Новый седан Citroen C6 поступил в продажу на китайском рынке по цене от 229 900 юаней, что примерно соответствует сумме в 2 164 000 рублей.

Футбол Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.

Общество Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.

Общество Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак Чаще всего россияне вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год.

Здоровье Определено главное условие рекордного долголетия В ходе исследования специалисты определили срок жизни 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами.

Спорт Сноубордист Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд не получил допуск от российских врачей ФМБА из-за проблем со здоровьем.

Армия и оружие НАТО объявило об участившейся воздушной разведке РФ над Балтикой За неделю, с 3 по 9 июня, истребители НАТО на авиабазах в Литве и Эстонии шесть раз поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 июня.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Армия и оружие Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35 Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.