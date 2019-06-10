Финансы
Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 июняАК&М 06:08
Банк России установил на 11 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
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Происшествия
Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов
Сотрудница крупнейшей алмазодобывающей российской компании "Алроса" с сообщниками была задержана за кражу более 500 алмазов и бриллиантов, сообщает РИА "Новости" По данным официального представителя СК Светланы Петренко, сумма украденного исчисляется миллионами долларов.
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Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
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В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сегодня, 10 июня, в нескольких районах Крыма сотрудники ФСБ проводят следственные действия по месту жительства предполагаемых лидеров запрещённой в России экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.
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Футбол
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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.
Обновлено в 05:21
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Лакокрасочный завод горит под Калининградом
На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
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Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления
Обновлено в 07:38
Политика
YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Здоровье
Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость
Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.
Обновлено в 05:54
Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Музыка
Группу Queen поразил ролик пермского балалаечника
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
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Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Фармаколог дал рекомендации по сбору дорожной аптечки в отпуск
«Чтобы избежать изжоги и дискомфорта в области живота и эпигастрии, необходимо положить в аптечку препараты из группы антацидов — алюминия фосфат, ангидрит и магния карбонат», — цитирует Журавлеву агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 06:30
Общество
Комплект газет в поддержку Голунова продают в Сети за 15 тысяч рублей
На интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже комплекта из трех российских газет, которые впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.
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Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Политика
Глава МВД Белоруссии ушел в отставку
Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Авто
Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
В бета-версии iOS 13 найден намек на то, что смартфон Apple iPhone XI получит USB-C
Во всяком случае, в бета-версии iOS 13 обнаружено весьма красноречивое указание на это. Это иллюстрация на экране восстановления iOS 13.
Обновлено в 06:33