Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 апреляАК&М 07:28

Банк России установил на 10 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.

Экономика Мигрантов в России стало меньше Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.

Политика Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.

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Происшествия В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.

Политика Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

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Армия и оружие Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.