Финансы
Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 апреляАК&М 07:28
Банк России установил на 10 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
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Sputnik Таджикистанвчера в 08:40
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Экономика
Мигрантов в России стало меньше
Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
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Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Политика
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв
Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.
Обновлено в 17:02
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:46
Политика
США хотят, чтобы МВФ начал оказывать помощь оппозиции Венесуэлы
Соединенные Штаты ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) с тем, чтобы он начал оказывать финансовую помощь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.
Обновлено в 15:50
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено в 14:00
Политика
Шойгу осудил бездушие при обращениях военных насчет соцвыплат
Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал поручения провести проверки по случаям формализма и бездушия при работе с людьми, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:29
Здоровье
Глава европейского отделения ВОЗ Жоао Бреда: опасные трансжиры подстерегают вас не только в фастфуде, но и в домашней еде
Ключевая модель, впервые представленная в Дании, заключается в ограничении содержания промышленно производимых трансжиров: не более чем 2 грамма на 100 граммов масложирового компонента любого продукта питания.
Обновлено в 09:40
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй
Обновлено в 14:54
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
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Происшествия
Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии
Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика
В России появятся генетические паспорта
В документе сказано, что внедрение генетических паспортов должно помочь защитить россиян от биологических и химических угроз посредством сбора данных «о персональном геноме человека и формировании генетического профиля населения».
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Путешествия
Сахалинская область в четыре раза увеличила финансирование туротрасли
Финансирование отрасли туризма в Сахалинской области в 2019 году выросло в четыре раза по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 10:20