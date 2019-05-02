Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИнтерфакс 04:09
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб
Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.
Обновлено в 09:27
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Политика
Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на 30 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 07:08
Экономика
Модный ЗОЖ: продажи полезных продуктов выросли на 13%
Статистика, с которой ознакомились «Известия», показала, что в среднем на 13% в натуральном выражении выросли продажи продукции, которую традиционно употребляют те, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Дочь Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой и Гермионой Грейнджер
В сети сравнили фотографии дочери Кейт Миддлтон принцессы Шарлотты с фотографиями юной принцессы Дианы, вымышленным персонажем из "Гарри Поттера" и покойными членами королевской семьи Великобритании.
Обновлено в 08:50
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский назовёт имена кандидатов на посты министров страны после вступления в должность.
Обновлено в 05:28
Технологии
На Нововоронежской АЭС-2 заработал второй энергоблок
«Первого мая 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока №2. Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт»,— сообщает пресс-служба оператора всех АЭС в России концерна «Росэнергоатом».
Обновлено вчера в 15:38
Авто
Nissan отказывается от родстера 370Z
Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено в 09:11
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Иностранные СМИ отреагировали на уход призывавшего Россию заткнуться британского министра
Западные СМИ отреагировали на увольнение министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который призывал Россию «заткнуться и уйти».
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Телевизоры Huawei получат встроенный модем 5G
Разговоры о внедрении в телевизоры Huawei модема сотовых сетей пятого поколения подтвердились.
Обновлено в 05:03
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Энергетика
США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге
Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.
Обновлено в 07:57
Космос
Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено в 05:17
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Bloomberg: член британской Палаты лордов получил до £4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской Палаты лордов, барон Грегори Баркер получил от трех до четырех миллионов фунтов стерлингов (около $4 млн) за то, что провел переговоры об отменили американских санкций в отношении компаний бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 10:27
Общество
Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники
Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.
Обновлено в 08:54
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
Обновлено в 07:59