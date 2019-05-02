Курсы доллара и евро выросли до месячного максимумаРоссийская газета 04:50

Курс евро на торгах Московской биржи 2 мая превысил 73 рубля впервые с 10 апреля, рост с закрытия последних торгов составил около полурубля. Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 8 апреля, рост к 11:00 мск был аналогичным.

Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума

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