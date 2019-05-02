Финансы

Курсы доллара и евро выросли до месячного максимумаРоссийская газета 04:50

Курс евро на торгах Московской биржи 2 мая превысил 73 рубля впервые с 10 апреля, рост с закрытия последних торгов составил около полурубля. Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 8 апреля, рост к 11:00 мск был аналогичным.
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Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новости04:23

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Вести.Ru05:49

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Известия05:40

Снижение рубля к доллару и евро в четверг вечером усилилось под давлением падающей нефти

Финмаркет12:22

Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля

RT на русском04:12

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Интерфакс04:09

Рубль теряет в стоимости на старте торгов

Комсомольская правда03:56
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
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