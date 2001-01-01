Финансы

Курсы доллара и евро снизились к рублю утром 17 июняСвободная Пресса 04:25

1 фото
Курс доллара 17 июня снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 64,32 рубля, что на шесть копеек ниже показателя на закрытии биржи ранее. В дальнейшем американская валюта колебалась, но спустя час торгов снова стоила 64,32.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Банк России снизил ставку, но не курс - FxPro

Финмаркет04:31

Курсы доллара и евро снизились к рублю утром 17 июня

Свободная Пресса04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»

Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия

В телецентр «Останкино» поступило сообщение о минировании здания

Обновлено в 09:34
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Общество

Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей

Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Экономика

Россияне тратят почти треть доходов на еду

Сегодня, 17 июня 2019 года, стало известно, что 21,1 тысячи из 66,6 тысячи рублей доходов в мае россияне тратили на еду (31,6%).
Обновлено в 07:04
Общество

Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства

Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:20
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Политика

Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки

В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград

Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Общество

Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму

Обновлено в 08:14
Политика

Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Политика

В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы

В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:50
Футбол

Александр Бухаров покинул «Рубин» по истечении контракта

Нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 09:25
Авто

Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ

Обновлено в 09:16
Политика

В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР

Литовские консерваторы обратились к Adidas, немецкому производителю одежды, с просьбой убрать из продажи майки с советской символикой.
Обновлено в 10:12
Наука

На Эвересте установили самые высокогорные метеостанции

Обновлено 14 июня в 12:48
Политика

Правкомиссия рассмотрит сделки с инвесторами на 30 млрд рублей

11 июня Росстат опубликовал предварительные данные, по которым отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО

Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.
Обновлено в 08:20
Интернет

Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов

По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.
Обновлено в 06:59
Авто

Новый Geely Emgrand GS скоро появится в России

Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное