Курсы доллара и евро снизились к рублю утром 17 июняСвободная Пресса 04:25

Курс доллара 17 июня снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 64,32 рубля, что на шесть копеек ниже показателя на закрытии биржи ранее. В дальнейшем американская валюта колебалась, но спустя час торгов снова стоила 64,32.

Курсы доллара и евро снизились к рублю утром 17 июня

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