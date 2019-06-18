Финансы
Курсы доллара и евро снизились к рублю утром 17 июняСвободная Пресса 04:25
Курс доллара 17 июня снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 64,32 рубля, что на шесть копеек ниже показателя на закрытии биржи ранее. В дальнейшем американская валюта колебалась, но спустя час торгов снова стоила 64,32.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:57, Вашингтон
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
В китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР зафиксированы подземные толчки магнитудой 1,3. Их причиной мог послужить взрыв, сообщает The Japan Times со ссылкой на сейсмологов Китая.
Обновлено в 12:03
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Экономика
РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов
Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:33
Наука
Ученый: к 2100 году смертность от потребления табака упадет на 25 процентов
Представители научной группы BAT заверяют, что их электронные системы курения на 95 процентов менее токсичны по сравнению с традиционными сигаретами.
Обновлено в 12:23
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Происшествия
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино
Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов был избит неизвестными около своего дома. Об этом сам Тельнов сообщил ТАСС.
Обновлено в 17:21
Политика
Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.
Обновлено в 17:37
Игры
Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX
Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Технологии
CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли
Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено в 14:44
Культура
Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом
Певица призналась, что в то время Тальков ей очень нравился.
Обновлено в 12:40
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27