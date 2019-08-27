Финансы
Пенза-ПрессКурсы доллара и евро продолжают расти
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:46, Вашингтон
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК 02:19
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском вчера в 14:01
Политика
В Госдуме заявили, что Макрон выводит Запад из «санкционной засады»
«Макрон может серьёзно повлиять на то, чтобы развернуть санкционную машину, движущуюся по направлению к России, в обратную сторону», — добавил Шхагошев.
RT на русском вчера в 11:27
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде
В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.
РБК 03:03
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге
Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге.
Газета.Ru 02:55
Авто
Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км
Актуальные Новости вчера в 12:13
Общество
Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей
Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.
За облаками 00:00
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 12 копеек – до 66,19 рубля, курс евро поднялся на 21 копейку, составив 73,5 рубля.
Взгляд.ру вчера в 03:09
Космос
На западе Австралии найден самый древний метеоритный кратер Земли
До последнего времени самым древним кратером на планете считался Купол Вредефорта в ЮАР – 2,02 миллиарда лет.
МИР 24 03:01
Футбол
«Краснодар» и «Рубин» согласовали трансфер Сорокина
Sport24.ru 03:42
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Происшествия
Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы
После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
Здоровье
Врач назвал целебные свойства морской воды
Эксперт Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал о полезных свойствах морской воды.
Газета Кемерова 03:32
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50