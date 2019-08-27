Финансы

Пенза-ПрессПенза-ПрессКурсы доллара и евро продолжают расти

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 28 августа.
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Курсы доллара и евро на 28 августа

Банки.ру01:00

Центральный Банк объявил официальные курсы доллара и евро на 28 августа

Piter.tvвчера в 10:55

ЦБ РФ повысил курс доллара на среду до 66,26 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:38

Курсы валют на сегодня, 28 августа 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:15

Доллар и евро продолжают расти

Экспресс газета00:00

Курс рубля упал по отношению к иностранным валютам

News.ruвчера в 08:20

ЦБ повысил на 28 августа курс доллара до 66,26 рубля

ТАССвчера в 08:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:46, Вашингтон
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Происшествия

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Политика

Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК 02:19
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Общество

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском вчера в 14:01
Политика

В Госдуме заявили, что Макрон выводит Запад из «санкционной засады»

«Макрон может серьёзно повлиять на то, чтобы развернуть санкционную машину, движущуюся по направлению к России, в обратную сторону», — добавил Шхагошев.
RT на русском вчера в 11:27
Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Экономика

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.
РБК 03:03
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Транспорт

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

Газета.Ru 01:32
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге.
Газета.Ru 02:55
Авто

Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км

Актуальные Новости вчера в 12:13
Общество

Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей

Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.
За облаками 00:00
Космос

К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 12 копеек – до 66,19 рубля, курс евро поднялся на 21 копейку, составив 73,5 рубля.
Взгляд.ру вчера в 03:09
Космос

На западе Австралии найден самый древний метеоритный кратер Земли

До последнего времени самым древним кратером на планете считался Купол Вредефорта в ЮАР – 2,02 миллиарда лет.
МИР 24 03:01
Футбол

«Краснодар» и «Рубин» согласовали трансфер Сорокина

Sport24.ru 03:42
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие

В России создают принципиально новый вертолёт

В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Происшествия

Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы

После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
Здоровье

Врач назвал целебные свойства морской воды

Эксперт Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал о полезных свойствах морской воды.
Газета Кемерова 03:32
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

Газета.Ru 02:33
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
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