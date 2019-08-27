Финансы

Пенза-ПрессПенза-ПрессКурсы доллара и евро продолжают расти

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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 28 августа.
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Курсы доллара и евро продолжают расти

Пенза-Пресс10:15

Курс валют: доллар и евро растут утром 27 августа

Свободная Пресса04:25

Прогноз курса валют: евро и доллар готовят сюрпризы

Sputnik Молдова04:08
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:31, Вашингтон
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Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар

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В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
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Путин осмотрел новый аэропорт Саратова

Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин".
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Укус комара привел к остановке сердца у британки

iReactor 01:40
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru 01:57
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту

Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Армия и оружие

Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб

Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:35
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Политика

В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Владимира Путина в саммите G7.
РИА Новости 13:11
Теннис

Рублев обыграл Циципаса и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв восьмую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса.
Нева Спорт 15:19
Здоровье

В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Религия

Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы

28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Происшествия

На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Политика

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Шоу-бизнес

Трехлетний внук Валентина Юдашкина сломал руку в Гонконге

Lisa.ru 11:00
Общество

Московский ОМОН нуждается в подкреплении

ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.
Коммерсантъ 14:00
Музыка

Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA

Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
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Космос

Венера может быть пригодна для жизни

Территория новостей 14:30
Происшествия

На Кубани разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехлетней девочки, подозреваемый в убийстве - сожитель ее матери - объявлен в розыск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СКР по региону.
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Политика

Глава МИД Японии потребовал от Ирана выполнения ядерных обязательств

Глава МИД Японии Таро Коно потребовал от Ирана выполнения обязательств по ядерной сделке на переговорах в Токио с его иранским коллегой Джавадом Зарифом во вторник, говорится в распространенном по итогам встречи сообщении японского министерства иностранных дел.
РИА Новости 10:22
Политика

Президент Бразилии потребовал от Макрона извинений

Ранее Макрон заявил, что главе Бразилии Жаиру Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера.
News.ru 10:41
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В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем

В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Футбол

«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков

Евро-футбол.ру 14:16
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Музыка

Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»

Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
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Футбол

«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара

27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.
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Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ

Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
Общество

Pornhub снял «самое грязное в мире видео»

Lenta.ru 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
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