Финансы
Пенза-ПрессКурсы доллара и евро продолжают расти
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Нацбанк Таджикистана хочет снизить ставки по кредитам и пересмотреть Кодекс
Sputnik Таджикистанвчера в 08:27
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Футбол
Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»?
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле изменил описание своей страницы в Instagram.
Спорт-Экспресс 21:24
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста вчера в 23:43
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru 20:58
Экономика
Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
Известия 18:17
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском 15:05
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Общество
Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике
Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.
Lenta.ru 19:23
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом
Актер даже не сообщал поклонникам о том, что они решили вновь стать родителями.
StarHit.ru 19:00
Армия и оружие
В России создадут «принципиально новый» вертолет
Принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, разрабатывают в России, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Шибитов.
РИА Новости 21:02
Политика
Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7
Администрация президента США будет работать над возвращением России в G7, заявил в интервью Fox 59 госсекретарь США Майк Помпео.
Ведомости 21:25
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК 19:39
Политика
Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»
«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Экономика
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъ 18:42
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о своем «алкоголизме»
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук нетривиально ответила хейтерам, которые обвинили ее в алкоголизме на фоне послеродовой депрессии.
Пятый канал 19:10
Общество
Гороскоп на 26 августа: прекрасная интуиция выручит Тельцов
Прекрасная интуиция выручит Тельцов.
Primpress.ru 25 августа в 18:00
Единоборства
Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в Абу-Даби
Американский специалист Хавьер Мендес, тренирующий бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал какие обстоятельства могут помешать россиянину в сентябрьском бою против Дастина Порье в Абу-Даби.
МК-Спорт 10:09
Общество
СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе
Компанию обвиняют в развязывании и поддержании опиоидного кризиса, который унес более 400 тысяч жизней в период с 1999 по 2017 годы.
РИА Новости 20:41
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.
Lenta.ru 16:27
Космос
В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида
Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет.
Известия 21:09
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Общество
Количество браков и разводов упало до минимума за 30 лет
ФедералПресс 20:53
Футбол
Экс-футболист Савин признался, что участвовал в договорном матче
RT на русском 08:06