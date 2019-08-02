В ходе торгов на Московской бирже курс рубля ускорил падение к доллару и евро на данных о новых санкциях против России. По состоянию на 15:50 курс доллара вырос до 65,39 руб. Накануне, 1 августа, торги долларом закрылись на отметке 64,35.

Доллар и евро подорожали более чем на рубль после сообщений о санкциях

Футбол Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу Европы Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона.

Общество Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.

Политика В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2» Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.

Политика Трамп объявил о новых пошлинах против Китая США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.

Экономика В России запускается новая программа страхования жилья С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.

Финансы Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.

Шоу-бизнес Волочкова разделась для ответа злопыхателям Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.

Культура Дженнифер Энистон согласилась сняться в «Брате-3» Шоумен Стас Барецкий рассказал, что предложил американской актрисе Дженнифер Энистон роль "русской матушки, супруги священника-людоеда" в фильме "Брат-3".

Политика В США назвали сумму расходов на расследование Мюллера Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" стоило около 32 миллионов долларов, следует из документов, опубликованных американским минюстом в пятницу.

Политика США ввели два новых вида антироссийских санкций В силу вступят два новых вида санкций из шести предусмотренных документов, сообщает The New York Times.Новые санкции вводят запрет на кредитование российского правительства американскими банками, за исключением ссуд для покупки продовольствия.

Происшествия При столкновении двух грузовиков на КАД пострадал мужчина По предварительным данным, дорогу не смогли поделить два грузовика – КамАЗ и «Сканиа».

Происшествия Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Армия и оружие В Сирии боевики обстреляли родное селение Асада Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин проинформировал о том, что на фоне решения властей страны о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли селение Кардаха.

Политика Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.

Армия и оружие В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет США приступят к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Футбол Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24.

Энергетика Добыча нефти в РФ за семь месяцев выросла на 2% Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 325,01 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.