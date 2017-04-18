Финансы
Курсы доллара и евро прибавили сразу по рублюПолит.ру 09:33
Максимальные значения валют на торгах 2 августа составили 65,4 рубля для доллара и 72,53 рубля для евро. Ранее сообщалось, что курс доллара на торгах превысил отметку в 65 рублей.
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