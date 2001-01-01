Финансы
Курсы доллара и евро начали растиПенза-Пресс 26 февраля в 09:38
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита
Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогами саммита в Ханое.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Пакистан обстрелял населенные пункты на границе Индии
Обновлено в 01:00
Экономика
ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Москву самолет вернулся из-за отказа двигателя
На борту находились 123 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 01:22
Политика
В США разработали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина
Американские конгрессмены разработали законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина".
Обновлено в 01:31
Экономика
Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ
Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка
В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
Обновлено в 00:35
Экономика
Эксперты прогнозируют рост цен в России на молоко, гречку и хлеб
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют в 2019 году 15-процентный рост цен на натуральное молоко.
Обновлено в 01:03
Общество
Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной
Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 00:41
Политика
В Сети обсуждают инцидент с Порошенко в Запорожье
Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений
Обновлено 26 февраля в 17:41
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о погибшей девочке
В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Два эсминца типа «Лидер» построят в России к концу 2020-х годов
В России к концу 2020-х годов построят два эсминца проекта 23560 типа "Лидер" с атомной энергетической установкой.
Обновлено в 01:40
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества
Обновлено в 00:00
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками
Обновлено вчера в 11:15
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Пропавшие из «китовой тюрьмы» в Приморье белухи могли сбежать
Справка "РГ" В бухте Средняя под Находкой, которую зоологи назвали "китовой тюрьмой", изначально содержалось 90 белух и 11 косаток, отловленных предположительно для продажи в Китай.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Спорт
В Казахстане ждут доказательств использования допинга их лыжником
Федерация лыжных гонок Казахстана пока не собирается комментировать ситуацию с задержанием казахстанского лыжника Алексея Полторанина в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:20
Экономика
S7 Space подала в суд на РКК «Энергия»
Частная космическая компания S7 Space, владеющая проектом «Морской старт», подала иск в суд против предыдущего владельца проекта — корпорации «Энергия».
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Геологи нашли в Калифорнии семь опасных для населения вулканов
Геологическая служба США заявила, что семь вулканов в Калифорнии активны и представляют значительную угрозу для территории, на которой проживают или ежедневно находятся почти 200 тысяч человек, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 01:51
Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Украина отчаялась продать судно «Норд»
Украина приняла решение больше не выставлять на торги российское судно "Норд", которое было задержано пограничниками 25 марта 2018 года.
Обновлено вчера в 11:20