Финансы
Курсы доллара и евро на 7 августаБанки.ру 01:00
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 7 августа, составляет 65,203 рубля.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков.
Обновлено в 20:24
Политика
Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению
НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Стартап из США разработал кофемашину для варки пива
Стартап из США Pico создал устройство, которое варит почти все известные напитки.
Обновлено в 10:44
Гаджеты
Apple сохранила лидерство на рынке «умных» часов
Обновлено в 10:35
Общество
За сутки в России ликвидировано 47 лесных пожаров
Обновлено в 06:23
Политика
Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш
Обновлено в 18:02
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Обновлено в 12:40
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39
Политика
ЦИК отказал Соболь и Гудкову в удовлетворении жалобы
Обновлено в 09:29
Здоровье
Офтальмологи отмечают профессиональный праздник
Российские медики в 2004 году предложили отмечать Международный день офтальмологии 8 августа, в день рождения знаменитого микрохирурга, академика РАН Святослава Фёдорова.
Обновлено в 17:27
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева
Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом
К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Интернет
Подрядчики Microsoft прослушивают разговоры пользователей в Skype
Фото: iStock Подрядчики Microsoft прослушивают голосовые записи пользователей, которые используют встроенный в Skype автоматический переводчик и голосового помощника Cortana.
Обновлено в 15:38
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Рейсовый автобус сбил насмерть девочку в Благовещенске
Ребенок попал под колеса автобуса в зоне пешеходного перехода в Благовещенске.
Обновлено в 15:53
ЖКХ
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом
Из-за холодной дождливой погоды, не характерной для июля и августа в Центральной России, многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено в 03:38
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Северный флот может стать отдельным военным округом РФ
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы и стать пятым военным округом в РФ.
Обновлено в 10:23
Космос
Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд
Астрономам из Санкт-Петербургского государственного университета европейскими коллегами была передана информация, полученная от космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics).
Обновлено в 14:35
Экономика
В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Разин взял свои слова о Бузовой обратно после встречи с ее мамой
Российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, как изменилось его отношение к певице Ольге Бузовой после встречи с ее матерью.
Обновлено в 05:14
Авто
Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах
Компания Hyundai продолжает дорожные испытания нового поколения кроссовера Creta.
Обновлено вчера в 09:00