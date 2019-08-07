Финансы

Курсы доллара и евро на 7 августаБанки.ру 01:00

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Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 7 августа, составляет 65,203 рубля.
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Курс доллара. Прогноз на 8—9 августа

Коммерсантъ16:00

Курсы доллара и евро на 7 августа

Банки.ру01:00
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
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В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом

К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Здоровье

Подростку отказали в пересадке сердца из-за украденных документов

Обновлено в 11:49
Интернет

Подрядчики Microsoft прослушивают разговоры пользователей в Skype

Фото: iStock Подрядчики Microsoft прослушивают голосовые записи пользователей, которые используют встроенный в Skype автоматический переводчик и голосового помощника Cortana.
Обновлено в 15:38
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Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Рейсовый автобус сбил насмерть девочку в Благовещенске

Ребенок попал под колеса автобуса в зоне пешеходного перехода в Благовещенске.
Обновлено в 15:53
ЖКХ

В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом

Из-за холодной дождливой погоды, не характерной для июля и августа в Центральной России, многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
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Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей

Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
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В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров

По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
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Северный флот может стать отдельным военным округом РФ

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Астрономам из Санкт-Петербургского государственного университета европейскими коллегами была передана информация, полученная от космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics).
Обновлено в 14:35
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В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти

Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
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«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

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Моника Левински стала продюсером сериала об импичменте Билла Клинтона

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Разин взял свои слова о Бузовой обратно после встречи с ее мамой

Российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, как изменилось его отношение к певице Ольге Бузовой после встречи с ее матерью.
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Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах

Компания Hyundai продолжает дорожные испытания нового поколения кроссовера Creta.
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