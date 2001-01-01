Финансы
Курсы доллара и евро на 2 июляБанки.ру 01:00
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 июля, составляет 63,0541 рубля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
В Башкирии прогнозируются небольшие кратковременные дожди
Завтра, 1 июля, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы.
Обновлено 30 июня в 13:58
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Чечне напали на сотрудников полиции
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры к установлению личности нападавшего, добавили в МВД по СКФО.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Хоккей
Паник заключил четырехлетний контракт с «Вашингтоном»
Нападающий Рихард Паник заключил четырехлетний контракт с "Вашингтоном", сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Автомобиль врезался в толпу людей в Колумбии
Не менее 18 человек получили травмы различной степени тяжести в результате наезда автомобиля на группу людей в Колумбии, сообщила газета El Tiempo.
Обновлено в 00:17
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Первый заместитель Золотова покидает Росгвардию
Приказ о перераспределении обязанностей между заместителями директора Росгвардии, подписанный Золотовым, сильно ограничил полномочия Меликова: в его ведении остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено 30 июня в 23:03
Происшествия
Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК
Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов.
Обновлено вчера в 13:38
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено вчера в 16:34
Авто
Появились первые фотографии обновленного BMW X6
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
Обновлено вчера в 18:04
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei
Вынужденное отступление В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 05:32
Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Совбез ООН обсудит украинский закон о языке
Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41