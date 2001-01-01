Финансы

Курсы доллара и евро на 2 июляБанки.ру 01:00

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 июля, составляет 63,0541 рубля.
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Курсы доллара и евро на 2 июля

Банки.ру01:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу

Обновлено вчера в 14:32
Космос

Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр

В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:49
Общество

В Башкирии прогнозируются небольшие кратковременные дожди

Завтра, 1 июля, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы.
Обновлено 30 июня в 13:58
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

В Чечне напали на сотрудников полиции

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры к установлению личности нападавшего, добавили в МВД по СКФО.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области

Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено вчера в 12:05
Хоккей

Паник заключил четырехлетний контракт с «Вашингтоном»

Нападающий Рихард Паник заключил четырехлетний контракт с "Вашингтоном", сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Автомобиль врезался в толпу людей в Колумбии

Не менее 18 человек получили травмы различной степени тяжести в результате наезда автомобиля на группу людей в Колумбии, сообщила газета El Tiempo.
Обновлено в 00:17
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Обновлено вчера в 11:40
Общество

Губернатор увидел у жителей затопленного Канска желание «качнуть права»

Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Первый заместитель Золотова покидает Росгвардию

Приказ о перераспределении обязанностей между заместителями директора Росгвардии, подписанный Золотовым, сильно ограничил полномочия Меликова: в его ведении остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:01
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено 30 июня в 23:03
Происшествия

Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК

Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов.
Обновлено вчера в 13:38
Космос

К Земле движутся четыре опасных астероида

Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено вчера в 16:34
Авто

Появились первые фотографии обновленного BMW X6

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
Обновлено вчера в 18:04
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Политика

В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei

Вынужденное отступление В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 05:32
Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

Обновлено вчера в 15:48
Политика

Совбез ООН обсудит украинский закон о языке

Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41
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