Курсы доллара и евро на 2 июля

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Экономика Россиян предупредили о росте цен на мясо Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Происшествия В Чечне напали на сотрудников полиции На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры к установлению личности нападавшего, добавили в МВД по СКФО.

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Происшествия Автомобиль врезался в толпу людей в Колумбии Не менее 18 человек получили травмы различной степени тяжести в результате наезда автомобиля на группу людей в Колумбии, сообщила газета El Tiempo.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

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Политика Совбез ООН обсудит украинский закон о языке Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.