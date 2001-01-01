Курсы доллара и евро на 24 маяБанки.ру вчера в 01:00

Курсы доллара и евро на 24 мая

Политика Киев признал зависимость от торговли с Россией Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Музыка Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети» В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).

Авто Назвали дату появления Geely FY11 в России Скорее всего, Geely FY11 покажется дорогим — особенно на фоне представленного накануне в России Renault Arkana.

Игры В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.

Гаджеты Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375 Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730.

Хоккей Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия "Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.

Общество Директор школы из Владивостока уволилась после скандального выпускного Директор школы №74 города Владивостока уволилась после костюмированной прощальной вечеринки школьников.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Происшествия В Севастополе сгорел дельфинарий По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Происшествия МЧС: пожар в здании автосервиса на Герцена в Томске ликвидирован Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров в автосервисе на улице Герцена в Томске, сообщил журналистам начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Томской области Иван Дмитриев.

Происшествия В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые В центре французского Лиона вечером в пятницу произошел взрыв, пишет со ссылкой на местные власти и СМИ.

Футбол Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем его» Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что в данный момент рассматривает предложение петербургского клуба о новом контракте.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Происшествия В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.

Космос Спутники Starlink засняли с Земли Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.

Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.

Происшествия Самолет упал в океан у берегов Флориды В Атлантическом океане у побережья Флориды упал небольшой самолет. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в твиттере.

Происшествия Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться» Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».

Общество Как во Владивостоке проходила зарядка для «цифры» Награды получили Антон Лещев, Александр Чемаев, тренер Сергей Сумороков, президент Федерации ММА Владивостока Владислав Ясин.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Футбол ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в Австрии Не все команды премьер-лиги пока сообщили о своих планах на летние сборы, которые будут предшествовать старту нового сезона, сообщает "Спорт-экспресс".

Экономика Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).

Политика Законопроект в США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2» По данным РБК, документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.