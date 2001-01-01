Финансы
Курсы доллара и евро на 24 маяБанки.ру вчера в 01:00
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 мая, составляет 64,4913 рубля.
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Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 03:15
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Авто
Назвали дату появления Geely FY11 в России
Скорее всего, Geely FY11 покажется дорогим — особенно на фоне представленного накануне в России Renault Arkana.
Обновлено в 00:30
Игры
В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain
Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты
Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375
Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730.
Обновлено вчера в 10:34
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Директор школы из Владивостока уволилась после скандального выпускного
Директор школы №74 города Владивостока уволилась после костюмированной прощальной вечеринки школьников.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
МЧС: пожар в здании автосервиса на Герцена в Томске ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров в автосервисе на улице Герцена в Томске, сообщил журналистам начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Томской области Иван Дмитриев.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые
В центре французского Лиона вечером в пятницу произошел взрыв, пишет со ссылкой на местные власти и СМИ.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем его»
Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что в данный момент рассматривает предложение петербургского клуба о новом контракте.
Обновлено в 03:30
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов
Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
Космос
Спутники Starlink засняли с Земли
Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Самолет упал в океан у берегов Флориды
В Атлантическом океане у побережья Флориды упал небольшой самолет. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в твиттере.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»
Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
Обновлено в 02:42
Общество
Как во Владивостоке проходила зарядка для «цифры»
Награды получили Антон Лещев, Александр Чемаев, тренер Сергей Сумороков, президент Федерации ММА Владивостока Владислав Ясин.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума
Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Петербурге женщина разбила 5 автомобилей, перепутав педали
В Санкт-Петербурге женщина разбила пять машин, стоявших в кармане.
Обновлено в 03:50
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в Австрии
Не все команды премьер-лиги пока сообщили о своих планах на летние сборы, которые будут предшествовать старту нового сезона, сообщает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 01:59
Экономика
Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Законопроект в США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2»
По данным РБК, документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде
Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта.
Обновлено в 03:40
Общество
Умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн
Обновлено вчера в 18:04