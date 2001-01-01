Финансы
Курсы доллара и евро на 1 июляБанки.ру вчера в 01:00
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 июля, составляет 63,0756 рубля.
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Футбол
Агент: Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА
Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно, приводит Sport24.ru слова Машаду.
Обновлено в 06:43
Транспорт
Генпрокуратура предложила наказывать за неправильную установку камер
Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.
Обновлено в 05:50
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Путешествия
Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года
С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС
В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт
В Москве построят 24 новых моста
До 2023 года столичные власти планируют увеличить количество автомобильных и пешеходных мостов в разных районах города.
Обновлено в 07:16
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову
Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В турецком порту взорвался итальянский танкер
В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania.
Обновлено в 04:46
Экономика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу
Обновлено в 07:01
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает британский таблоид The Sun.
Обновлено 29 июня в 09:09
Футбол
В УЕФА отреагировали на идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся инициативу расширения Российской премьер-лиги за счет участия в ней футбольных клубов из других стран, сообщает РБК-спорт.
Обновлено в 05:12
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА подписал центрового сборной Германии
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном.
Обновлено в 04:21
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Общество
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Обновлено в 07:05
Авто
Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1
Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров.
Обновлено в 06:58
Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54