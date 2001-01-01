Курсы доллара и евро на 1 июля

Футбол Агент: Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно, приводит Sport24.ru слова Машаду.

Транспорт Генпрокуратура предложила наказывать за неправильную установку камер Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Путешествия Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.

Политика Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше» Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.

Футбол Бенитес возглавил «Далянь Ифан» Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Политика В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.

Транспорт В Москве построят 24 новых моста До 2023 года столичные власти планируют увеличить количество автомобильных и пешеходных мостов в разных районах города.

Футбол «Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Происшествия В турецком порту взорвался итальянский танкер В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania.

Экономика Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает британский таблоид The Sun.

Футбол В УЕФА отреагировали на идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся инициативу расширения Российской премьер-лиги за счет участия в ней футбольных клубов из других стран, сообщает РБК-спорт.

Баскетбол Баскетбольный ЦСКА подписал центрового сборной Германии Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном.

Политика Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Происшествия Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.

Авто Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1 Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров.