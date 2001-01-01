Финансы

Курсы доллара и евро на 1 июляБанки.ру вчера в 01:00

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 июля, составляет 63,0756 рубля.
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Курсы доллара и евро на 2 июля

Банки.ру01:00
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Футбол

Агент: Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА

Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно, приводит Sport24.ru слова Машаду.
Обновлено в 06:43
Транспорт

Генпрокуратура предложила наказывать за неправильную установку камер

Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.
Обновлено в 05:50
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Путешествия

Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года

С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Политика

В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших

Обновлено в 06:51
Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Футбол

Бенитес возглавил «Далянь Ифан»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС

В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт

В Москве построят 24 новых моста

До 2023 года столичные власти планируют увеличить количество автомобильных и пешеходных мостов в разных районах города.
Обновлено в 07:16
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Футбол

«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В турецком порту взорвался итальянский танкер

В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania.
Обновлено в 04:46
Экономика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу

Обновлено в 07:01
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает британский таблоид The Sun.
Обновлено 29 июня в 09:09
Единоборства

Нурмагомедов уверен, что провокации Макгрегора в Абу-Даби не сработают

Обновлено в 04:33
Футбол

В УЕФА отреагировали на идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся инициативу расширения Российской премьер-лиги за счет участия в ней футбольных клубов из других стран, сообщает РБК-спорт.
Обновлено в 05:12
Баскетбол

Баскетбольный ЦСКА подписал центрового сборной Германии

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Политика

В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

Обновлено в 05:24
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Общество

ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»

Обновлено в 07:05
Авто

Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1

Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров.
Обновлено в 06:58
Общество

ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро

Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Полиция Екатеринбурга нашла мать выброшенного на помойку ребенка

Обновлено в 03:27
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