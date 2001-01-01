Финансы

Курсы доллара и евро на 1 июляБанки.ру 01:00

2 фото
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 июля, составляет 63,0756 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курсы доллара и евро на 1 июля

Банки.ру01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусь06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Общество

Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там

Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.
Обновлено в 16:02
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Общество

Россиянам предоставили пенсионную льготу

Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено в 04:55
Авто

Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России

Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа

Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Хоккей

Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина

Обновлено в 13:17
Экономика

Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в России

Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд).
Обновлено в 15:00
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Игры

СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077

Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Экономика

Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Политика

МИД отложил отмену виз для граждан Грузии

Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Дело Ивана Голунова передано в СКР

Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Футбол

«Саутгемптон» выкупил Ингза у «Ливерпуля»

Обновлено в 16:40
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:52
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:09
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Армия и оружие

Коротченко прокомментировал итоги форума «Армия-2019»

Обновлено в 11:37
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Сообщалось, что объект взорвался в небе. В сети появилось видео, сделанное на месте взрыва на Кипре.
Обновлено в 09:51
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте

Обновлено в 09:24
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze

Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019.
Обновлено в 12:05
Общество

Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора

Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное