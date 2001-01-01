Курсы доллара и евро на 1 июля

Общество Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.

Кино Netflix показал первые кадры «Ведьмака» Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.

Общество Россиянам предоставили пенсионную льготу Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.

Экономика Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в России Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд).

Политика Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.

Теннис Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.

Игры СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077 Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».

Экономика Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.

Происшествия На Украине шесть детей ранены в результате взрыва Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.

Политика МИД отложил отмену виз для граждан Грузии Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ.

Происшествия Дело Ивана Голунова передано в СКР Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Армия и оружие Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта Сообщалось, что объект взорвался в небе. В сети появилось видео, сделанное на месте взрыва на Кипре.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Армия и оружие Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019.