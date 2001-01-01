Финансы

Курсы доллара и евро на 19 августаБанки.ру 01:00

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 августа, составляет 65,9961 рубля.
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Курсы доллара и евро на 19 августа

Банки.ру01:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество

Школам рекомендовали ограничить использование мобильников

Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Политика

Путин заявил об осторожном оптимизме после разговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:35
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Общество

Составлен рейтинг самых тихих городов России

Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Политика

Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Экономика

Исполнение финансовых показателей дорожного нацпроекта достигло 28,2%

Исполнение финансовых показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" достигло 28,2%, реализация дорожного нацпроекта идет в соответствии графиком, сообщает пресс-служба Росавтодора.
Обновлено в 11:18
Общество

В Исландии официально похоронили ледник

Чтобы почтить память ледника, организаторы «похорон» установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика

Эксперты спрогнозировали сроки нового экономического кризиса в России

Новый экономический кризис в России, выражающийся в падении ВВП, резком повышении уровня инфляции и бюджетных трудностях, произойдет не ранее чем через год-полтора.
Обновлено в 09:35
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Экономика

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
Обновлено в 10:09
Политика

Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина

Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Политика

Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
Гаджеты

Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4

Не рекомендуется устанавливать джейлбрейк на своё рабочее устройство.
Обновлено в 09:16
Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Футбол

Экс-президент «Сантоса»: «Чтобы Неймар не ушел в „Реал“, заплатили его отцу 1 млн долларов»

Бывший президент «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал о том, почему нападающий Неймар не перешел в «Реал» в 2006 году.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Пырьева объяснила, почему Олег Стриженов не общается с внучкой

Обновлено в 10:42
Наука

Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка

Обновлено 17 августа в 22:42
Происшествия

В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса

В больнице Санкт-Петербурга скончалась 55-летняя женщина, которая выпала на ходу из пассажирского автобуса в Московском районе города.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась фото топлес

46-летняя Хайди Клум, которая около двух недель назад снова стала замужней дамой, до сих пор пребывает в состоянии эйфории.
Обновлено в 12:00
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Наука

Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев

Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Происшествия

Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
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