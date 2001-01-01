Курсы доллара и евро на 19 августа

Общество Школам рекомендовали ограничить использование мобильников Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.

Политика Путин заявил об осторожном оптимизме после разговоров с Зеленским Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Общество Составлен рейтинг самых тихих городов России Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.

Политика Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Экономика Исполнение финансовых показателей дорожного нацпроекта достигло 28,2% Исполнение финансовых показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" достигло 28,2%, реализация дорожного нацпроекта идет в соответствии графиком, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Общество В Исландии официально похоронили ледник Чтобы почтить память ледника, организаторы «похорон» установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Экономика Эксперты спрогнозировали сроки нового экономического кризиса в России Новый экономический кризис в России, выражающийся в падении ВВП, резком повышении уровня инфляции и бюджетных трудностях, произойдет не ранее чем через год-полтора.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Экономика «Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год «Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.

Экономика ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы.

Происшествия Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.

Политика Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Политика Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2» Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.

Гаджеты Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4 Не рекомендуется устанавливать джейлбрейк на своё рабочее устройство.

Общество Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.

Происшествия В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса В больнице Санкт-Петербурга скончалась 55-летняя женщина, которая выпала на ходу из пассажирского автобуса в Московском районе города.

Шоу-бизнес Хайди Клум поделилась фото топлес 46-летняя Хайди Клум, которая около двух недель назад снова стала замужней дамой, до сих пор пребывает в состоянии эйфории.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Наука Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.

Футбол «Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).