Финансы
Курсы доллара и евро на 19 августаБанки.ру 01:00
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 августа, составляет 65,9961 рубля.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме после разговоров с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:35
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Экономика
Исполнение финансовых показателей дорожного нацпроекта достигло 28,2%
Исполнение финансовых показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" достигло 28,2%, реализация дорожного нацпроекта идет в соответствии графиком, сообщает пресс-служба Росавтодора.
Обновлено в 11:18
Общество
В Исландии официально похоронили ледник
Чтобы почтить память ледника, организаторы «похорон» установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
Эксперты спрогнозировали сроки нового экономического кризиса в России
Новый экономический кризис в России, выражающийся в падении ВВП, резком повышении уровня инфляции и бюджетных трудностях, произойдет не ранее чем через год-полтора.
Обновлено в 09:35
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Экономика
ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам
Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
Обновлено в 10:09
Политика
Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина
Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Политика
Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
Гаджеты
Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4
Не рекомендуется устанавливать джейлбрейк на своё рабочее устройство.
Обновлено в 09:16
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Футбол
Экс-президент «Сантоса»: «Чтобы Неймар не ушел в „Реал“, заплатили его отцу 1 млн долларов»
Бывший президент «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал о том, почему нападающий Неймар не перешел в «Реал» в 2006 году.
Обновлено в 06:53
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Обновлено 17 августа в 22:42
Происшествия
В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса
В больнице Санкт-Петербурга скончалась 55-летняя женщина, которая выпала на ходу из пассажирского автобуса в Московском районе города.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Хайди Клум поделилась фото топлес
46-летняя Хайди Клум, которая около двух недель назад снова стала замужней дамой, до сих пор пребывает в состоянии эйфории.
Обновлено в 12:00
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев
Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11