Финансы

Курс валют в Молдове: как ведут себя евро и доллар после смены властиSputnik Молдова вчера в 15:05

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Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 18 июня. Единая европейская валюта продолжит отступать перед молдавским платежным средством - сразу на 6 банов, таким образом за один евро в Молдове нужно будет заплатить 20,47 лея.
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Курсы валют на сегодня, 18 июня 2019 года

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Курс валют в Молдове: как ведут себя евро и доллар после смены власти

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