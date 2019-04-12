Финансы
Курсы доллара и евро на 12 апреляБанки.ру 01:00
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 апреля, составляет 64,3991 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
42-летняя Дана Борисова увеличила губы
Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:35
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Хоккей
Олимпийская сборная России победила Францию в матче Еврочелленджа
Олимпийская сборная России обыграла Францию в первом матче Еврочелленджа - 4:1. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Игорь Руденков (дубль), Егор Коршков и Павел Красковский.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь себя у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя в Вашингтоне у здания Белого дома.
Обновлено в 17:05
Футбол
Сигурдссон: «Испытываю сумасшедший профессиональный голод»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем с "Оренбургом" рассказал об адаптации в Москве.
Обновлено в 13:28
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Кино
В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
В Турции ответили на угрозы США из-за С-400
Обновлено в 12:27
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Политика
Макрон и Порошенко обсудили конфликт в Донбассе и выборы на Украине
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Петр Порошенко в ходе встречи в Париже в пятницу обсуждали двусторонние отношения, конфликт в Донбассе и ход украинских выборов, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении администрации французского лидера.
Обновлено в 16:55
Политика
Глава военного совета Судана заявил об отставке и назначении преемника
Глава минобороны Судана Авад бен Ауф ушел с поста руководителя военного совета страны спустя всего лишь сутки после вступления в должность.
Обновлено в 16:26
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Баскетбол
Тренер Уолтон покинул «Лос-Анджелес Лейкерс»
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Люком Уолтоном.
Обновлено в 16:47
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев
Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию».
Обновлено в 12:38
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено в 16:32
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46