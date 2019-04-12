Финансы

Курсы доллара и евро на 12 апреляБанки.ру 01:00

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 апреля, составляет 64,3991 рубля.
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Курс доллара. Прогноз на 15–19 апреля

Коммерсантъ14:34

Курсы доллара и евро на 12 апреля

Банки.ру01:00

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 12 апреля повысился на 0.27%

АК&М03:07
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Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

42-летняя Дана Борисова увеличила губы

Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено в 11:54
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

Обновлено в 13:35
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины

Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Хоккей

Олимпийская сборная России победила Францию в матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России обыграла Францию в первом матче Еврочелленджа - 4:1. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Игорь Руденков (дубль), Егор Коршков и Павел Красковский.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь себя у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя в Вашингтоне у здания Белого дома.
Обновлено в 17:05
Футбол

Сигурдссон: «Испытываю сумасшедший профессиональный голод»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем с "Оренбургом" рассказал об адаптации в Москве.
Обновлено в 13:28
Политика

На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Кино

В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

В Турции ответили на угрозы США из-за С-400

Обновлено в 12:27
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:01
Политика

Макрон и Порошенко обсудили конфликт в Донбассе и выборы на Украине

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Петр Порошенко в ходе встречи в Париже в пятницу обсуждали двусторонние отношения, конфликт в Донбассе и ход украинских выборов, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении администрации французского лидера.
Обновлено в 16:55
Политика

Глава военного совета Судана заявил об отставке и назначении преемника

Глава минобороны Судана Авад бен Ауф ушел с поста руководителя военного совета страны спустя всего лишь сутки после вступления в должность.
Обновлено в 16:26
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Баскетбол

Тренер Уолтон покинул «Лос-Анджелес Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Люком Уолтоном.
Обновлено в 16:47
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев

Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию».
Обновлено в 12:38
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Футбол

«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью

"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено в 16:32
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
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