Курсы доллара и евро на 10 июняБанки.ру 01:00

Курсы доллара и евро на 10 июня

Общество В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.

Политика МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции В Москве приветствуют формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, заявили в МИД России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Политика Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

Технологии Intel и Qualcomm запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei «Крупнейшие мировые технологические компании сказали своим сотрудникам прекратить разговоры о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei Technologies Co Ltd в ответ на недавние ограничения США в отношении китайской компании, рассказали источники, знакомые с ситуацией», — отмечает издание.

Политика По данным опроса, украинцы поддерживают кандидатуру Бойко на пост премьера Около 12,9% избирателей поддерживают кандидатуру депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко на пост премьер-министра Украины, за ним следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ее поддержка составила 11,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Происшествия В Якутии пенсионер убил соседей по даче В Якутии пенсионер убил семью своего соседа, после чего покончил с собой.

Происшествия Лакокрасочный завод горит под Калининградом На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.

Политика Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.

Политика Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины Все демократические политические силы Украины должны объединится, чтобы не допустить прихода в парламент страны старой власти.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Футбол Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Происшествия На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.

Происшествия Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

Музыка Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.

Политика Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Здоровье Волгоградцев после работы приглашают пройти диспансеризацию С начала 2019 года диспансеризацию прошли 165 тысяч жителей региона, большая часть из которых – женщины.