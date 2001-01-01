Финансы
Курсы доллара и евро на 10 июняБанки.ру 01:00
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 июня, составляет 65,0395 рубля.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции
В Москве приветствуют формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, заявили в МИД России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Технологии
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei
«Крупнейшие мировые технологические компании сказали своим сотрудникам прекратить разговоры о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei Technologies Co Ltd в ответ на недавние ограничения США в отношении китайской компании, рассказали источники, знакомые с ситуацией», — отмечает издание.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Яна Поплавская о фотографии с большим животом: «Жду девочку»
Звезда сопроводила интригующий снимок лаконичным комментарием: «Жду девочку».
Обновлено в 02:51
Политика
По данным опроса, украинцы поддерживают кандидатуру Бойко на пост премьера
Около 12,9% избирателей поддерживают кандидатуру депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко на пост премьер-министра Украины, за ним следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ее поддержка составила 11,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:25
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Якутии пенсионер убил соседей по даче
В Якутии пенсионер убил семью своего соседа, после чего покончил с собой.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Лакокрасочный завод горит под Калининградом
На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Политика
Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США
Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Политика
Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины
Все демократические политические силы Украины должны объединится, чтобы не допустить прихода в парламент страны старой власти.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Игры
Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Экономика
Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают
Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Обновлено в 05:37
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Волгоградцев после работы приглашают пройти диспансеризацию
С начала 2019 года диспансеризацию прошли 165 тысяч жителей региона, большая часть из которых – женщины.
Обновлено в 03:13
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09