Футбол

Курский «Авангард» обыграл лидера ФНЛ ФК «Сочи»46ТВ вчера в 14:20

Сегодня на курском стадионе "Трудовые резервы" прошел очередной поединок футбольного первенства ФНЛ. Курский "Авангард" встречался с лидером чемпионата ФК "Сочи". Первый тайм наши земляки начали не очень хорошо.
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Курский характер: «Авангард» одержал волевую победу над лидером ФНЛ - ФК «Сочи», вышедшим в премьер-лигу

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Александр Точилин: «Гол из офсайда, неназначенный пенальти, незасчитанный гол… Я и не знал, что в Курске есть VAR!»

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«Авангард» обыграл «Сочи» и продолжил борьбу за участие в стыковых матчах

Kursk.comвчера в 13:01
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Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
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Экономика

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Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Происшествия

СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

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Лада Акимова стала победительницей конкурса красоты в Сеуле Уроженка Екатеринбурга и победительница конкурса красоты "Краса России 2016" Лада Акимова стала победительницей международного конкурса красоты в корейском Сеуле Miss SuperTalent of the World, где признают не только красоту участниц, но и их таланты.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
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Технологии

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
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Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

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Общество

Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов

Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек.
Обновлено в 02:06
Культура

Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака

Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Российские системы ПВО обстреляли неизвестный боевой самолёт в воздушном пространстве Сирии

Социальные сети сообщают об обстреле неизвестного боевого самолёта российскими системами ПВО.
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Хоккей

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СК возбудил дело после гибели людей при взрыве газа

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Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
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Наука

Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса

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Здоровье

Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян

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Здоровье

Почему медсестер-анестезистов называют элитой сестринского дела

О трудностях и радостях своей профессии рассказывает коллектив реанимационного блока № 2 Алтайского краевого онкологического диспансера.
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Вдова Табакова закрутила роман с молодым актёром, сообщает НТВ

Марина Зудина, вдова Олега Табакова, на съемочной площадке "закрутила" роман с молодым актером, который всего на несколько лет старше ее 23-летнего сына.
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Шоу-бизнес

Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике

На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
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Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

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Культура

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Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.
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Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
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