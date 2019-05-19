Футбол
Курский «Авангард» в гостях уступил «Сибири»Курск сегодня 11:03
Сегодня в Новосибирске курски «Авангард» встречался с местным клубом «Сибирь». Встреча закончилась поражением курян. На 8 минуте встречи хозяева провели первую опасную атаку.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Обновлено вчера в 12:27
Музыка
Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении
Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.
Обновлено в 14:51
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.
Обновлено в 16:33
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым
Обновлено вчера в 08:15
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку
"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО
В соответствии с конституцией страны именно президент, который является председателем СНБО, имеет право назначать или увольнять секретаря этого органа.
Обновлено в 15:57
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Музыка
Максим Ержан высмеял в рекламе итоги голосования в «Голосе»
Обновлено вчера в 13:30
Наука
Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита
Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
Обновлено в 08:58
Баскетбол
ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу
Московский ЦСКА стал победителем «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:39
Политика
Зеленский пригласил Порошенко на инаугурацию
Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский пригласил действующего президента Петра Порошенко на свою инаугурацию.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Двое сирийских военных погибли при обстреле в Идлибе
В результате обстрелов со стороны боевиков в Идлибе погибли двое сирийских военных, семеро получили ранения.
Обновлено в 15:24
Футбол
«Динамо» планирует потратить 45 млн евро на летних новичков
"Динамо", обеспечившее себе сегодня прописку в РПЛ, планирует провести очень активную летнюю кампанию, потратив 45 млн евро на новичков.
Обновлено в 11:14
Космос
Вблизи протозвезды обнаружили монооксид алюминия
Астрономы при помощи системы ALMA впервые обнаружили в газовом диске вокруг молодой звезды молекулы монооксида алюминия.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР
Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:27
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls сообщила о своей слепоте
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, попала в больницу в Лондоне.
Обновлено в 08:08
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Политика
Трамп впервые прокомментировал запреты абортов в США
Американский президент Дональд Трамп впервые выразил свое мнение по поводу ужесточения закона о проведении абортов в нескольких штатах.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Урал» заподозрил судью матча с «Локомотивом» в предвзятости
Григорий Иванов раскритиковал работу судьи Владимира Москалева на матче 29-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив».
Обновлено в 11:24
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 10:39