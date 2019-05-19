Футбол
Курский «Авангард» в гостях уступил «Сибири»Курск сегодня 11:03
Сегодня в Новосибирске курски «Авангард» встречался с местным клубом «Сибирь». Встреча закончилась поражением курян. На 8 минуте встречи хозяева провели первую опасную атаку.
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Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла Италию и стала победителем Евро-2019 U17
В Дублине на стадионе «Таллахт» состоялся финал чемпионата Европы — 2019 U17. В матче приняли участие сборные Нидерландов и Италии.
Обновлено в 13:46
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Хоккей
Сборная Чехии разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная Чехия по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии в матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков
В Невском районе Петербурга на Шлиссельбургском проспекте у дома №43 34-летний мужчина на мотоцикле въехал в группу подростков.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Передозировка парацетамолом вызывает лекарственную интоксикацию и даже летальный исход
Отравление препаратом вызывает лекарственную интоксикацию. Существует несколько степеней состояния пациента: легкая, средняя и тяжелая.
Обновлено в 12:53
Наука
Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита
Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
Обновлено в 08:58
Общество
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
Обновлено в 13:21
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Шоу-бизнес
Располневшую Седокову довели до голодания
Обновлено в 09:28
Здоровье
Назван лучший завтрак при диабете
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Саакашвили посоветовал Зеленскому, как вести себя с Россией
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш» дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно будущих отношений с Россией.
Обновлено в 03:50
Политика
РФ и Белоруссия согласовали дорожную карту по поставкам нефти
Белоруссия прекратила экспортные поставки нефти по "Дружбе" в апреле из-за поступления в трубопровод некачественного сырья Белоруссия согласовала с РФ и начала реализовывать проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено в 11:18
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Футбол
«Милан» представил новую домашнюю форму
Обновлено в 13:03
Политика
Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Эрдоган подтвердил совместное производство С-500 с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запуске совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».
Обновлено в 04:08
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, по итогам второго полуфинала соревнования вышел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:06
Политика
Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства
Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что он не смог установить мир в своей стране.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат
Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
Обновлено в 04:33
Политика
Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»
В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Космос
Ученые дают неутешительный прогноз: Солнце сделает Землю необитаемой
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29