Футбол
Курский «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2»Kursk.com 14:34
10 августа в Курске на "Трудовых резервах" в рамках 7-го тура Первенства ФНЛ "Авангард" принимал "Спартак-2". Счет в матче под занавес первого тайма открыл Аслан Дашаев, выведя сине-белых вперед. Во втором тайме москвичи отыгрались и даже вышли вперед.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:57, Вашингтон
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