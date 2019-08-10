Футбол

Курский «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2»Kursk.com 14:34

10 августа в Курске на "Трудовых резервах" в рамках 7-го тура Первенства ФНЛ "Авангард" принимал "Спартак-2". Счет в матче под занавес первого тайма открыл Аслан Дашаев, выведя сине-белых вперед. Во втором тайме москвичи отыгрались и даже вышли вперед.
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Курский «Авангард» и «Спартак-2», счет 2:2

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