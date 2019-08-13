Футбол

Курский «Авангард» сыграет с «Торпедо»Kurskcity.ru 10:01

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После семи игр "Авангард" расположился на 13-й строчке, в его активе восемь очков. В последнем матче курские футболисты дали бой московскому "Спартаку-2", поединок в Курске закончился со счетом 2:2. Кстати, в "Торпедо" сейчас выступает экс-капитан авангардовцев Михаил Багаев.
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