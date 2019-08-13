После семи игр "Авангард" расположился на 13-й строчке, в его активе восемь очков. В последнем матче курские футболисты дали бой московскому "Спартаку-2", поединок в Курске закончился со счетом 2:2. Кстати, в "Торпедо" сейчас выступает экс-капитан авангардовцев Михаил Багаев.

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Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Экономика США отложили введение новых пошлин на некоторые китайские товары США отложили введение 10-процентных пошлин на часть товаров из Китая до 15 декабря. Об этом сообщает Торговое представительство США (USTR).

Происшествия При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.

Политика Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Политика Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.

Политика Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Здоровье Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели Четырехдневная рабочая неделя грозит ростом числа россиян с ожирением и невротическими расстройствами.

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.

Общество Минэк прописал концепцию Zero Waste для ресторанов Минэкономразвития разработало «Белую книгу индустрии гостеприимства» — руководство по ведению ресторанного бизнеса.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Здоровье Завершение реконструкции клиники Мешалкина обойдется в 8 млрд рублей По данным пресс-службы клиники Мешалкина, российское правительство приняло решение о реконструкции НИИ в 2003 году.

Политика Володин ответил на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Культура Иосиф Пригожин застыдил столичных митингующих: "Работать не пробовали?" Уличные протесты лета 2019 года в Москве продолжают вызывать бурную реакцию Интернета.