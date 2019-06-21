Футбол

Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4MySLO.ru вчера в 12:23

Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4 Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал" Матч состоялся на домашнем стадионе туляков. Тульский «Арсенал» отыграл первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону – 20 июня красно-жёлтые приняли на домашнем поле курский «Авангард».
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Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4

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«Арсенал» со счетом 0:4 проиграл «Авангарду» в контрольном матче

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Специалисты Роспотребнадзора провели исследования кузбасских водоемов Специалисты Роспотребнадзора проверили воду в Красном озере.
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