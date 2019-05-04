Футбол

Курский «Авангард» проиграл в Томске46ТВ 07:57

Томь — Авангард (Курск)
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Николай Калинский
56′
Сегодня футболисты курского "Авангарда" провели очередной поединок первенства ФНЛ. Подопечные Игоря Беляева в Томске сыграли с ФК "Томь". Матч не изобиловал опасными моментами.
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