Футбол
Курский «Авангард» проиграл в Томске46ТВ 07:57
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Николай Калинский
|56′
Сегодня футболисты курского "Авангарда" провели очередной поединок первенства ФНЛ. Подопечные Игоря Беляева в Томске сыграли с ФК "Томь". Матч не изобиловал опасными моментами.
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