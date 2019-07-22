Футбол
Курский «Авангард» проиграл в ТомскеКурские известия вчера в 10:52
Сегодня, 24 июля, в матче 4-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020 курский «Авангард» встречался в Томске с местной «Томью» и уступил – 0:2. Встреча, как и все остальные поединки тура, началась с минуты молчания в память о детях, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае.
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Вновь пенальти и удаление... Курский «Авангард» проиграл в Томске
Друг для друга (Курск)вчера в 10:40
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