Футбол

Курский «Авангард» проиграл в ТомскеКурские известия вчера в 10:52

Сегодня, 24 июля, в матче 4-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020 курский «Авангард» встречался в Томске с местной «Томью» и уступил – 0:2. Встреча, как и все остальные поединки тура, началась с минуты молчания в память о детях, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае.
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Курский «Авангард» уступил команде «Томь» в рамках четвертого тура ФНЛ

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Друг для друга (Курск)вчера в 10:40

«Томь» выиграла домашний матч со счетом 2:0

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ФК «Томь» на своем поле в большинстве победил курский «Авангард»

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«Томь» - «Авангард»: есть ли смысл ставить на курян?

Все про Спорт ру22 июля в 05:05
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Общество

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Обновлено вчера в 22:51
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Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В Турции напали на белорусского дипломата

По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому.
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Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

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Обновлено вчера в 13:30
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Диетолог назвала полезные и вредные завтраки

Обновлено вчера в 18:29
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Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

МИД РФ отреагировал на блокировку сайта Baltnews.lv в Латвии

МИД РФ обратил внимание на мотивировочную часть решения о закрытии доступа к сайту, в которой говорится, что «Baltnews.lv якобы нарушает положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины».
Обновлено вчера в 11:59
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Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

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Общество

Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев

Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 23:47
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В двух районах Хабаровского края ввели режим ЧС

Обновлено вчера в 21:51
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Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций

Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено 22 июля в 09:28
Политика

На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человек

Обновлено вчера в 17:26
Интернет

Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10

Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
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Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

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«Зенит» и Дзюба вернутся к переговорам о продлении контракта зимой

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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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