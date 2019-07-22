Сегодня, 24 июля, в матче 4-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020 курский «Авангард» встречался в Томске с местной «Томью» и уступил – 0:2. Встреча, как и все остальные поединки тура, началась с минуты молчания в память о детях, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае.

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Происшествия В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

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Культура Определен лонг-лист Букеровской премии В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.

Политика «Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.

Происшествия В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.

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Гаджеты Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3 Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

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Политика МИД РФ отреагировал на блокировку сайта Baltnews.lv в Латвии МИД РФ обратил внимание на мотивировочную часть решения о закрытии доступа к сайту, в которой говорится, что «Baltnews.lv якобы нарушает положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины».

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Общество Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.

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Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.