Футбол
Курский «Авангард» проиграл «Сибири», «Зенит-2» обыграл «Тюмень»Чемпионат 08:01
В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала петербургский «Зенит-2». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Турнирная таблице ФНЛ доступна на «Чемпионате».
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Здоровье
В 2019 году проверки выявили 22 нарушения в больницах Башкирии
Минздрав Башкирии отчитался о результатах проведенных проверок в медицинских учреждениях региона за первый квартал 2019 года.
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Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
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Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
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Политика
У Рады началась генеральная репетиция инаугурации Зеленского
У здания Верховной рады в Киеве началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
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Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
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Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Футбол
Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге
Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Енисей — Динамо 2:2
Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска
49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено в 08:30
Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы
Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Политика
Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Происшествия
У безработной москвички украли пять миллионов рублей
В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Теннис
Джокович сыграет с Надалем в финале «Мастерса» в Риме
Обновлено вчера в 16:44
Гаджеты
EK Water Blocks представила водоблок для компактной платы ASUS ROG Strix Z390-I
Компания EK Water Blocks представила на днях новый водоблок класса «моноблок», предназначенный для материнской платы ASUS ROG Strix Z390-I.
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Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Экономика
Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор
Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11