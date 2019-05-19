Футбол

Курский «Авангард» проиграл «Сибири», «Зенит-2» обыграл «Тюмень»Чемпионат 08:01

В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала петербургский «Зенит-2». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Турнирная таблице ФНЛ доступна на «Чемпионате».
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«Авангард» проиграл «Сибири», но сохранил шансы на стыковые матчи за место в РПЛ

Sport24.ru08:18

«Сибирь» обыграла «Авангард», «Зенит-2» одержал седьмую победу в сезоне

Матч ТВ07:56

«Сибирь» одержала победу над «Авангардом»

Спорт-Экспресс07:58

«Сибирь» обыграла «Авангард», «Зенит-2» одержал седьмую победу в сезоне

Sportbox.RU07:56

Курский «Авангард» проиграл «Сибири», «Зенит-2» обыграл «Тюмень»

Чемпионат08:01

«Авангард» (Курск) проиграл «Сибири»

Друг для друга (Курск)08:00

Полузащитник курского «Авангарда» не сыграет в Новосибирске

KurskTV.ru16 мая в 08:32
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Здоровье

В 2019 году проверки выявили 22 нарушения в больницах Башкирии

Минздрав Башкирии отчитался о результатах проведенных проверок в медицинских учреждениях региона за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 08:03
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве у туристического автобуса в Каире

Обновлено в 09:09
Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Политика

У Рады началась генеральная репетиция инаугурации Зеленского

У здания Верховной рады в Киеве началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:12
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Футбол

Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге

Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Футбол

Енисей — Динамо 2:2

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено в 08:30
Спорт

Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы

Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы США

Обновлено в 08:45
Политика

Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр

В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе погуляли на тематической вечеринке

Обновлено в 09:00
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Происшествия

У безработной москвички украли пять миллионов рублей

В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Теннис

Джокович сыграет с Надалем в финале «Мастерса» в Риме

Обновлено вчера в 16:44
Гаджеты

EK Water Blocks представила водоблок для компактной платы ASUS ROG Strix Z390-I

Компания EK Water Blocks представила на днях новый водоблок класса «моноблок», предназначенный для материнской платы ASUS ROG Strix Z390-I.
Обновлено в 08:15
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Экономика

Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
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