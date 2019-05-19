Футбол
Курский «Авангард» проиграл «Сибири»KurskTV.ru 10:02
Сегодня, 19 мая, в матче предпоследнего 37-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2018/19 курский «Авангард» встречался в Новосибирске с местной «Сибирью», уже потерявшей шансы на сохранение прописки в ФНЛ, и уступил — 0:1.
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