Футбол
Курский «Авангард» проиграл СКА в ХабаровскеДруг для друга (Курск) 03:00
30 марта футболисты "Авангарда" из Курска провели матч 29-го тура ФНЛ на Дальнем Востоке. Подопечные Игоря Беляева уступили на выезде СКА-Хабаровск со счетом 0:1.
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