Футбол
Курский «Авангард» получил лицензию РФССпорт-Экспресс 05:50
Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба. В прошедшем сезоне "Авангард" набрал 56 очков и занял восьмое место в Олимп-ФНЛ.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 21:07, Ашберн
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Футбол
Смертин и Роберто Карлос посетили форум «Футбол для дружбы»
Директор Российского футбольного союза (РФС) по международным отношениям Алексей Смертин и легенда мирового футбола бразилец Роберто Карлос стали гостями международного форума «Футбол для дружбы», который стартовал в Мадриде.
Обновлено в 04:31
Футбол
Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея
Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Футбол
Эриксен: хотелось бы, чтобы в моём резюме была победа в Лиге чемпионов
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Обновлено в 20:27
Общество
Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару
Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Дочь Алсу дала первое после «Голоса. Дети» интервью
Обновлено в 20:37
Политика
США отказались делать исключения из нефтяных санкций против Ирана
Соединенные Штаты больше не будут делать никаких исключений из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года.
Обновлено в 18:13
Политика
США вводят пошлины на все товары из Мексики
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что с 10 июня США вводят 5% пошлины на все товары из Мексики.
Обновлено в 20:35
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки
По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Помпео: Иран атаковал танкеры, чтобы поднять цены на нефть
Иран якобы атаковал танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы поднять мировые цены на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:27
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено в 19:29
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Наука
Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера
Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Теннис
Дель Потро вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 14:16
Космос
В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA
Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 18:02
Энергетика
Нефть растёт в цене на данных о сокращении запасов в США
По итогам торгов 29 мая стоимость нефти снизилась. В Лондоне Brent потеряла в цене $0,66, снизившись до $69,45 за баррель.
Обновлено в 02:27
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43