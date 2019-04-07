Футбол
Курский «Авангард» одержал первую весеннюю победуKurskTV.ru 11:16
Сегодня, 7 апреля, курский «Авангард» принимал на стадионе «Трудовые резервы» «Мордовию» из Саранска в матче 30-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2018/19 и одержал победу со счётом 2:0.
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