Футбол

Курский «Авангард» одержал первую весеннюю победуKurskTV.ru 11:16

Сегодня, 7 апреля, курский «Авангард» принимал на стадионе «Трудовые резервы» «Мордовию» из Саранска в матче 30-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2018/19 и одержал победу со счётом 2:0.
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Курский «Авангард» одержал первую победу в весенней части первенства

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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал победу над "Ростовом" в матче 22-го тура РПЛ (1:0). По словам специалиста, команда не готовилась отдельно к плеймейкеру соперников Роману Еременко.
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