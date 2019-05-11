Футбол

Курский «Авангард» обыграл лидера ФНЛ ФК «Сочи»46ТВ 14:20

Сегодня на курском стадионе "Трудовые резервы" прошел очередной поединок футбольного первенства ФНЛ. Курский "Авангард" встречался с лидером чемпионата ФК "Сочи". Первый тайм наши земляки начали не очень хорошо.
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Трошечкин: победа над «Сочи» добавит позитива «Авангарду» перед тремя финалами

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Курский «Авангард» одержал волевую победу над лидером ФНЛ

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«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛ

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Курский характер: «Авангард» одержал волевую победу над лидером ФНЛ - ФК «Сочи», вышедшим в премьер-лигу

Друг для друга (Курск)13:44

«Сочи», уже вышедший в РПЛ, проиграл «Авангарду»

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«Авангард» обыграл «Сочи» и продолжил борьбу за участие в стыковых матчах

Kursk.com13:01
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Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено 09 мая в 02:23
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

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Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено в 08:13
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика

Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.
Обновлено в 19:16
Политика

В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов

«Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено в 22:06
Общество

Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)

Обновлено в 18:31
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено в 21:23
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.
Обновлено в 19:54
Наука

В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено в 06:23
Футбол

«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»

Обновлено в 16:25
Авто

Ваш выбор. Масло. Согласно регламенту

Синтетическое моторное масло IDEMITSU 5W-30 SN/GF-5 подходит для бензиновых двигателей (в том числе с турбонаддувом) по спецификации API SN, обладает энергосберегающими свойствами в соответствии со спецификацией ILSAC GF-5.
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес

Фигуристка Загитова сразила болельщиков пляжными фото в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась со своими болельщиками в Instagram фотоснимками в купальнике, которые она сделала во время отдыха с семьей.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено в 20:57
Космос

Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота

Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла из суда босиком

Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова «нашла» любовь на съемочной площадке

Обновлено в 21:26
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Спорт

Александра Трусова: «Мне нравится „Игра престолов“, но там много лишних сцен – особенно когда показывают убийства»

Обновлено в 14:43
Наука

Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает

Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено в 04:00
Политика

Цукерберг высказался против разделения компании Facebook

Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено в 19:55
Как работают Яндекс.Новости?
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