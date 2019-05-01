Футбол
Курский «Авангард» обыграл лидера ФНЛ ФК «Сочи»46ТВ 14:20
Сегодня на курском стадионе "Трудовые резервы" прошел очередной поединок футбольного первенства ФНЛ. Курский "Авангард" встречался с лидером чемпионата ФК "Сочи". Первый тайм наши земляки начали не очень хорошо.
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Курский характер: «Авангард» одержал волевую победу над лидером ФНЛ - ФК «Сочи», вышедшим в премьер-лигу
Друг для друга (Курск)13:44
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