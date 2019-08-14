Футбол
Курский «Авангард» на выезде уступил московскому «Торпедо»ГТРК Курск 04:58
Футболисты курского «Авангарда» в очередном матче первенства ПФЛ проиграли в Москве столичному «Торпедо». Хотя первый гол в игре на счету игрока нашей команды Романа Минаева.
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Политика
В ДНР назвали число получивших гражданство России
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
Обновлено в 04:55
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Финансы
Денежная политика ЦБ увела ставки по вкладам ниже 7%
Денежная политика ЦБ увела ставки по вкладам ниже 7% Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков впервые в этом году опустилась ниже 7% годовых.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Технологии
Binance вернулась к работе после планового обновления
Криптовалютная биржа Binance вернулась к полноценной работе.
Обновлено в 06:19
Хоккей
Овечкин рассказал о любви к футбольному «Динамо»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как относится к футбольному «Динамо».
Обновлено в 05:30
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате
Россия готова встречаться в нормандском формате, отметил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 04:59
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки
Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Социальные службы отобрали ребенка у актрисы «Игры престолов»
У английской актрисы Джозефин Гиллан случилось горе - социальные службы Израиля забрали ее 8-месячную дочь Глорию.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
Обновлено в 06:21
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Авто
Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России
Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.
Обновлено вчера в 22:29
Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Политика
Михаил Ходорковский объявил о создании группы по поддержке гражданского общества в России
Бизнесмен Михаил Ходорковский на своей странице в Facebook объявил о создании группы по поддержке гражданского общества в России.
Обновлено в 05:43
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня Тимати отмечает день рождения. Сегодня музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Обновлено в 06:00