Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протестаГазета.Ru 14:53
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову. Их недовольство было вызвано сменой традиционного небесно-голубого цвета погон на зеленый.
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Появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ стали следствием, к сожалению, нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления.
— Игорь Конашенков, российский священнослужительРИА Новости 10:40
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Рассказавший об акции десантников депутат удалил пост с сорванными погонами
Рязанский городской сайт14:27
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