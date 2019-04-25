Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протестаГазета.Ru 07:54
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
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Появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ стали следствием, к сожалению, нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления.
— Игорь Конашенков, российский священнослужительРИА Новости 10:40
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Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками
Рязанский городской сайт09:50
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