Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протестаГазета.Ru 07:54

Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой соврали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
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В Госдуме опровергли данные об отмене погон десантников

РИА Новости09:17

Генерал сообщил подробности протеста курсантов ВДВ против новых погон

Lenta.ru09:02

Рязанские десантники устроили акцию протеста у памятника генералу Маргелову

КП - Рязаньвчера в 09:26

В Минобороны прокомментировали информацию об изменении цвета погон в Рязанском училище ВДВ

YA62.ru07:31

Глава комитета Госдумы по обороне опроверг смену цвета погон в рязанском училище ВДВ

Говорит Москва08:21

Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов

Рязанский городской сайт07:45

Курсанты Рязанского десантного училища недовольны сменой цвета погон

7 новостейвчера в 05:16
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Армия и оружие

Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно

Обновлено в 00:14
Политика

Сына Немцова затравили за позицию по Крыму

Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Политика

Верховная рада приняла закон об особом статусе украинского языка

Депутаты Верховной рады 25 апреля приняли закон об «исключительном использовании» украинского языка.
Обновлено в 05:10
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Футбол

Футболист Нобоа назвал себя «черным русским»

Футболист "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о жизни в России и том, насколько хорошо знает русский язык.
Обновлено в 08:39
Политика

Верховный суд Украины отказался отменять постановление Рады о томосе

Верховный суд Украины закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной рады Украины «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине».
Обновлено в 09:04
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Россиянина в США обвинили в домогательствах на борту самолета

Обновлено в 05:48
Политика

Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Путешествия

Чартеры в Египет могут возобновить в октябре

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты

В конструкции Samsung Galaxy Fold найдены серьезнейшие недостатки

Обновлено вчера в 17:03
Общество

Медведев поручил премировать врачей за выявление рака

В поручениях главы правительства Дмитрия Медведева, опубликованных 25 апреля на сайте кабинета министров, поставлена задача премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.
Обновлено в 08:45
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Авто

Компания Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon, и вот теперь Ford Motor добавил 500 млн долларов.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

В ЕС прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

В Европейском союзе прокомментировали решение России упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 06:31
Футбол

Мамаев заявил, что готов понести любое наказание

Обновлено в 08:59
Политика

ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии

США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Дебошир выпал из патрульного УАЗа и ушел по делам

В городе Волжске (Республика Марий Эл) задержанный за дебош мужчина выпал из патрульного автомобиля по пути в отдел.
Обновлено в 08:20
Политика

В России продлили переход на цифровое вещание

Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.
Обновлено в 08:19
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Авто

Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет

Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено в 09:26
Музыка

Соседов возмущен предложением почтить память Началовой

На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Коалиция США признала вину в гибели почти 1,3 тысячи человек в Сирии

Возглавляемая США коалиция признала ответственность за гибель почти 1,3 тыс. мирных жителей в сирийской Ракке во время операции по освобождению города от «Исламского государства»1 в 2017 году.
Обновлено в 09:05
Общество

Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение.
Обновлено в 06:25
Авто

Новый кроссовер Skoda представят в июне

Стало известно, что полноразмерный концепт будущей новинки представят уже в июне.
Обновлено в 05:05
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Свидетель отметила спокойное поведение Кокорина и Мамаева в кафе

Обновлено в 05:51
Авто

УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»

Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
Обновлено в 01:32
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