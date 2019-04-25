Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоныLenta.ru 07:12
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) сложили погоны нового образца у памятника генералу Василию Маргелову, протестуя против изменения традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в училище.
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