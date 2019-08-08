Финансы
Китай вновь рекордно опустил курс юаня к долларуИзвестия 07 августа в 01:19
Народный банк Китая вновь понизил курс национальной валюты до 6,9996 юаня за $1 — до минимума с мая 2008 года. Об этом 7 августа сообщает агентство ТАСС со ссылкой на регулятор КНР. Таким образом, Пекин понижает курс пятый рабочий день подряд.
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