Финансы
Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к долларуNewvz.ru 03:25
Снижение составило почти 0,7% и последовало после того, как днем ранее курс юаня опустился до минимальных уровней с декабря прошлого года. Своими действиями Пекин продемонстрировав готовность противостоять новым пошлинам Вашингтона в торговой войне.
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МИД обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела
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Новейший авианосец ВМС США опять прервал испытания
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Власти Китая рассказали, сколько сельхозпродукции закупили у США
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Обновлено вчера в 12:54
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У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
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Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
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Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту
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Армия и оружие
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Бывшая участница «Дома-2» выложила романтичное фото с сыном Тарзана
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина выложила романтическое фото с Архипом, сыном певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко.
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Суд продлил арест экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову
Басманный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
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Армия и оружие
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства
США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
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Жена Реввы «рассекретила» Наталью Бардо и Марюса Вайсберга
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг начали встречаться в 2015 году. Актриса младше режиссера на 17 лет.
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