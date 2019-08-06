Финансы

Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к долларуNewvz.ru 03:25

Снижение составило почти 0,7% и последовало после того, как днем ранее курс юаня опустился до минимальных уровней с декабря прошлого года. Своими действиями Пекин продемонстрировав готовность противостоять новым пошлинам Вашингтона в торговой войне.
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Курс юаня опустился к доллару еще на 0,7%

Газета.Ru01:24

Курс юаня к доллару достиг минимума с мая 2008 года

ТАСС06:13

Народный банк КНР опустил курс юаня к доллару еще на 0,7%

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Курс юаня к доллару опустился до минимума с 2008 года

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ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на 0,7%

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Взгляд.ру04 августа в 23:22
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Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
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МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

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Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

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МИД обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела

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Происшествия

На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
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Число пострадавших после взрывов на складе под Ачинском возросло до 13

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
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Новейший авианосец ВМС США опять прервал испытания

Новейший авианосец ВМС США Gerald Ford в очередной раз не смог завершить испытания.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши

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Политика

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Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

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Армия и оружие

Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту

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Происшествия

Красноярский губернатор сообщил о состоянии пострадавших под Ачинском

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Петербург стал одним из лидеров по количеству врачей

Лидирует по количеству врачей на человека Чукотка. Здесь на 10 тысяч населения приходится 65,5 врачей.
Обновлено в 01:57
Политика

В России отреагировали на заявление генсека НАТО о Крыме

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди считает предвзятой позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении полуострова к России.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

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Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
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Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.
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Шоу-бизнес

Бывшая участница «Дома-2» выложила романтичное фото с сыном Тарзана

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина выложила романтическое фото с Архипом, сыном певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Суд продлил арест экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

Басманный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
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Армия и оружие

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства

США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
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Наталья Бардо и Марюс Вайсберг начали встречаться в 2015 году. Актриса младше режиссера на 17 лет.
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