Финансы

Курс юаня к доллару снизился до минимума за 11 летКрасная весна 08:31

Китайская валюта пробила барьер в 7 юаней за 1 американский доллар, 9 августа сообщает агентство Синьхуа. По итогам очередного падения в 97 пунктов курс китайской валюты по отношению к валюте США остановился на отметке 7,0136.
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