Финансы
Курс юаня к доллару снизился до минимума за 11 летКрасная весна 08:31
Китайская валюта пробила барьер в 7 юаней за 1 американский доллар, 9 августа сообщает агентство Синьхуа. По итогам очередного падения в 97 пунктов курс китайской валюты по отношению к валюте США остановился на отметке 7,0136.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Политика
ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Политика
В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов
"Есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые возможно будут происходить, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте.
Обновлено в 05:34
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В больницах находятся шесть пострадавших при взрыве под Северодвинском
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
Обновлено в 08:44
Футбол
«Дженоа» усилился хавбеком «Аякса»
Пресс-служба объявила о трансфере полузащитника «Аякса» Лассе Шене. Условия личного контракта с футболистом пока неизвестны.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Экономика
Ожидаем положительную переоценку акций «Русала»
За 2К19 РУСАЛ получил $302 млн EBITDA (+34% кв/кв), что совпало с консенсус-прогнозом и оценкой АТОНа.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал свою дочь
Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Недвижимость
Самое доступное жилье в России стремительно дорожает
Самые дешевые студии продаются в Кемеровской и Челябинской областях – до 40 тысяч рублей за квадратный метр.
Обновлено в 09:40
Путешествия
Голодец оценила развитие Крыма в сфере туризма и культуры
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец оценила развитие Крыма в области туризма и культуры.
Обновлено в 09:32
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В Ростове задержали координатора и сотрудника штаба Навального
В пятницу, 9 августа, в Октябрьском районе Ростова с разницей в несколько часов задержали сначала сотрудника штаба Навального Владислава Кульчицкого, а затем и его координатора Ксению Середкину.
Обновлено в 09:00
Общество
ФСИН проведет в Москве турнир по вождению автозаков
ФСИН России проведет 10 августа в Москве турнир по вождению автозаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
В Британии живет щенок с шестью лапами
В графстве Эссек в Великобритании 33-летняя женщина купила у заводчиков необычного пса. У собачки шесть лап, пишет Daily Mail.
Обновлено в 08:31